Imperia. Dopo lo sciopero di ieri degli studenti dell’Ipsia Marconi i rappresentanti dell’istituto sono stati ricevuti dal provveditore Luca Lenti.

Gli allievi, sedi di Imperia e Sanremo vogliono vederci chiaro sulla vicenda che ha portato dietro le sbarre la loro preside per peculato dopo essere stata sorpresa di ritorno da Mentone con l’auto della scuola, accusa derubricata dal Gip nella meno grave ipotesi di peculato d’uso, decisione contro la quale la procura ha presentato appello.

In particolare i ragazzi denunciano i provvedimenti assunti dalla preside Anna Rita Zappulla dopo il suo rientro in servizio una volta scarcerata.

«Le sue decisioni -dice Andrea Zanteschi – nei confronti dei docenti hanno provocato l’autosospensione di diversi professori che avrebbero dovuto condurre molti di noi all’esame di maturità e adesso non abbiamo punti di riferimento. Se le cose non dovessero andare come noi prevediamo assumeremo altre azioni».

Il provveditore Luca Lenti si è limitato a dichiarare: «Ci sono indagini in corso non è il caso di fare alcun commento».