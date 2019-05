Imperia calcio, giovane uomo d’affari libanese mette le mani sul club

Imperia. Vicina alla cessione l’Imperia calcio: un giovane imprenditore di 25 anni italo-libanese Lorenzo Anas Riachi, sta trattando con la dirigenza l’acquisto del club di piazza d’Armi. Sono ore decisive in attesa dello scambio di documenti (domanda e offerta) tra gli attuali proprietari e Riachi che dovrebbe concretizzarsi a breve.

Lorenzo Anas Riachi, proprietario del Murcia, serie B spagnola, è giunto ad interessarsi dei colori neroazzurri dopo aver conosciuto Roby Iannolo,ex stella dell’Imperia e attuale collaboratore della società iberica.

«Non vedo l’ora di iniziare -dice Riachi – volevo fare qualcosa col calcio in Italia, avevo in mente altre piazze, ma Iannolo mi ha convinto a venire a Imperia. Sono un imprenditore ma sono giovane e amo il calcio che pratico ancora e non mi dispiacerebbe fare il presidente- calciatore o ricoprire anche un ruolo tecnico sportivo».

Conferma Iannolo: «L’amore per i colori neroazzurri dell’Imperia mi ha spinto a stuzzicare Riachi ad interessarsi dell’I Imepria. Auspico che si possa chiudere quanto prima la trattativa».

Il presidente Fabrizio Gramondo che ha già incontrato Lorenzo Anas Riachi la settimana scorsa conferma: «Se ci saranno le condizioni siamo disponibili a farci da parte. Non nascondo che siamo molto delusi dall’esito del campionato».