Imperia calcio: 20 anni fa con la vittoria ad Aosta arrivava la promozione in serie C2

Imperia. «È fatta finalmente…» parole che dalla tribuna stampa “Mario Puchoz” di Aosta rimbombarono via etere fino al capoluogo. Era il pomeriggio inoltrato di esattamente 20 anni fa.

l’Imperia battendo per una rete a zero l’Aosta con un goal realizzato in pieno recupero da Massimiliano Bongiorni aveva acquisito la matematica certezza di raggiungere i cugini della Sanremese in serie C2.

Era, appunto, il 2 maggio 1999.

I neroazzurri guidati in panchina da Giorgio Benedetti avevano raggiunto il primato dopo un lungo testa con il Sant’Angelo Lodigiano.

Facevano parte di quello “squadrone”, tra gli altri, il capitano Michele Sbravati oggi responsabile del settore giovanile del Genoa , l’indimenticato ex Genoa e Atalanta Franco Rotella, il portiere Paolo Viviani, il difensore Cristiano Giuntoli attuale direttore sportivo del Napoli, il fantasista Roberto Iannolo, Massimo Peluffo, Claudio Vago, Daniele Mazzei, Matteo Giribone, Alessio Barone e tanti altri.

La carica di presidente della società di piazza d’Armi era ricoperta dall’imprenditore Pino Cipolla.

Tra i dirigenti Franco Rocco, Luigi Leone, Paolo Berio, Gino Garibaldi e Willy Stua.