Imperia. «Dobbiamo preservare questo porto ai pescherecci, risorsa del turismo, e e dell’economia. Ci deve essere spazio per la nautica. Dobbiamo creare in questa area lo sviluppo della nostra città. Questo diventerà uno spazio per le manifestazioni».

Sono stati rimossi e traslati stamattina i cancelli di banchina “Aicardi” sul porto di Oneglia, uno spazio di 2000 metri quadrati destinato a ospitare eventi e manifestazioni.

L’esordio a giugno con la Festa di San Giovanni.