Imperia, apertura straordinaria del Museo Navale per la Festa della Repubblica

Imperia. Apertura straordinaria in vista della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, per il Museo Navale.

Lo spazio allestito negli ex Magazzini Generali di via Scarincio sarà infatti visitabile anche durante il giorno di festa con ingresso gratuito dalle 15 alle 19 – oltre che nell’ordinaria giornata di apertura prevista per sabato 1 giugno, dalle 15.30 alle 19.30.

L’apertura straordinaria va a completare un denso programma di iniziative che si svolgeranno in Calata Anselmi a partire dalle 10.30 di domenica 2 giugno: dalla tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera al percorso per bambini “Pompieropoli” e tanto altro.

Il Museo Navale di Imperia guida il visitatore in una narrazione del complesso legame tra l’uomo e il mare, attraverso le storie delle imprese eroiche sconosciute, che hanno visto protagonisti imperiesi e non. La visita attraverso i più disparati cimeli della navigazione è arricchita da un allestimento multimediale e da un percorso di postazioni didattiche, che garantiscono un’esperienza in prima persona, con simulazioni di navigazione e quattro percorsi tematici: Il lavoro sul mare, Il viaggio per mare, La guerra sul mare, Il mare come evasione.