Imperia, aperte le iscrizioni per il servizio nidi d’infanzia e trasporto scolastico

Imperia. L’assessorato alle Attività e Servizi Educativi del Comune comunica che, a partire dal 13 maggio e così per 45 giorni lavorativi consecutivi, presso la sede decentrata di piazza Dante n. 4 (3° Piano-Sportello di Cittadinanza), sono aperte le iscrizioni per il servizio nidi d’infanzia, per i servizi scolastici accessori (pre-scuola, pranzo assistito, doposcuola breve e doposcuola) e per il servizio di trasporto scolastico.

Le domande per l’ammissione ai servizi – da presentarsi utilizzando unicamente i moduli predisposti dal Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche del Comune di Imperia, disponibili presso lo Sportello di Cittadinanza di Piazza Dante n. 4 – III Piano e scaricabili, altresì, dal Sito Web del Comune di Imperia – devono essere consegnate al predetto Sportello dal giorno 13 maggio e con scadenza ultima tassativa il giorno 12 luglio, dalle 8,30 alle 12,30 da lunedì a venerdì e il lunedì ed il giovedì dalle 15 alle 16,30. Le domande devono essere debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte pena la nullità.

Per determinare le rette in relazione alla fruizione dei servizi, occorre che le famiglie dichiarino di possedere un’Attestazione ISEE Minorenni, in corso di validità.

A tal riguardo, preme ricordare che:

tutte le Attestazioni ISEE in corso di validità scadranno il 31 dicembre 2019 (anche nel caso in cui rechino la data di scadenza 31 agosto 2019 in quanto queste ultime vengono aggiornate direttamente dall’INPS appunto con la nuova scadenza);

ai fini della determinazione delle tariffe da corrispondere, il richiedente l’ammissione dovrà acquisire,entro e non oltre il 30 settembre 2019, la nuova Attestazione ISEE MINORENNI* con i dati fiscali e patrimoniali relativi al 2018, autorizzando l’Ufficio comunale preposto a prenderne visione direttamente dal Portale INPS (*documento che, come prescritto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017 e s.m.i., può essere richiesto solamente a decorrere dal 1 settembre 2019).

Gli importi delle tariffe vigenti sono consultabili sul sito del Comune di Imperia.