Imperia. La prevenzione è un tema molto importante che è entrato a far parte delle nostre vite, affrontato da molteplici associazioni, discusso nelle piazze, in tv e nelle scuole, che interessa grandi e bambini e al quale dare particolare attenzione.

Il nostro corpo ci manda diversi segnali, che spesso trascuriamo. I più piccoli cambiamenti potrebbero, con il passare del tempo, evolversi in disturbi pericolosi per la nostra salute.

Ed è per questo che è importante prevenirli attraverso delle visite di check-up e monitorarli in maniera sempre più costante. Per esempio, un semplice neo con forma irregolare o con una dimensione maggiore, la sensazione di aver sempre sete o sentire uno strano nodulo sotto nostra pelle, sono tutti indicatori di possibili malattie.

Proprio per questi motivi la Sant’Anna di Imperia ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e di organizzare per sabato 11 Maggio 2019 la II° Edizione della Giornata dedicata alla Prevenzione e alla Salute che sarà aperta a tutta la cittadinanza.

Sono diverse le iniziative gratuite proposte dalla Struttura che inizieranno alle ore 8 e si concluderanno alle ore 13 con molteplici interventi e testimonianze di nuove o conosciute Associazioni che sono state coinvolte per parlare di prevenzione.

I cittadini potranno approfittare dell’apertura dei poliambulatori della Sant’Anna, della gentilezza e della professionalità degli operatori che eseguiranno esami del sangue gratuiti alle prime 15 persone che si presenteranno presso la Sant’Anna, con la possibilità di ritirare direttamente il referto in mattinata.

Inoltre, negli ambulatori saranno presenti gli specialisti che si metteranno a disposizione per la misurazione della pressione, della glicemia, della saturazione e della frequenza cardiaca. Nell’ambulatorio di fisioterapia, invece, saranno effettuati consulti e consigli sui vari trattamenti da effettuare, in uno spazio dedicato si potrà usufruire dello Sportello di Ascolto Psicologico e ancora verranno offerti dei piacevoli massaggi alla cervicale eseguiti da un esperto fisioterapista.

Infine, la zona della palestra sarà adibita alle prove dell’Alter-G e accompagnate da un’introduzione sui benefici di questa apparecchiatura che favorisce e velocizza la riabilitazione e il recupero post-operatorio a seguito di interventi chirurgici e lesioni agli arti inferiori riducendo allo stesso tempo il dolore e i rischi di ulteriori lesioni.

La mattinata sarà animata dalle testimonianze di differenti Associazioni come, l’Associazione Onlus “NonSiamoSoli” che parlerà di obiettivi, eventi, impegni sociali e prevenzione, l’Associazione dei Volontari Cespim, da anni presente sul territorio in vari ambiti, che avrà il piacere di raccontarsi portando casi ed esperienze concrete e la Croce Bianca, che prontamente è al servizio di tutta la cittadinanza ogni giorno e che effettuerà una dimostrazione pratica di primo soccorso.

Inoltre la Sant’Anna avrà il piacere di ospitare due new entry di quest’anno: l’Associazione “Noi4You” che ci parlerà di violenza e in particolare dei casi di bullismo e l’Associazione Onlus “Cuore in movimento” nata con lo scopo di sviluppare un percorso insieme a tutti coloro che sono stati colpiti da una malattia cardiovascolare e curati con terapia medica, interventistica o cardiochirurgia.