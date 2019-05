Imperia, alla Cascione va in scena la IV Prova Propaganda

Imperia. Domenica mattina di sport e sorrisi alla Felice Cascione. La piscina imperiese è stata il teatro della IV Prova Regionale FIN di Nuoto categoria Propaganda.

In acqua sono scesi 15 atleti della Rari Nantes Imperia con età inferiore agli undici anni e guidati dalle allenatrici Martina Bencardino e Merci Stieber, che per l’occasione ha dato il cambio a Sarah Sowe. Tra i giallorossi, in tanti hanno abbassato il precedente record personale ed è arrivato arrivato anche un primo posto nella staffetta maschile, grazie a Bellini, Cerlienco, Gargiulo e Reitano.

Propaganda è una categoria nella quale i giovanissimi affinano la loro tecnica e vengono coinvolti sia in gare di nuoto che in tornei di pallanuoto, affinché possano scegliere la disciplina che prediligono.