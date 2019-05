Imperia, al via la prima edizione della manifestazione podistica “Trail delle Ginestre”

Imperia. L’Associazione Progetto Famiglia Onlus, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Monesi Young, organizza per sabato 1 giugno la prima edizione della manifestazione podistica “Trail delle Ginestre”, raccolta fondi per la Casa Famiglia Pollicino.

Il “Trail delle Ginestre” è una corsa di trail running in semi-autonomia, su un percorso panoramico mozzafiato sul golfo di Imperia, tra gli ulivi e le ginestre in fiore, attraverso sentieri puliti dai volontari dell’Associazione Progetto Famiglia.

La corsa parte dalla Casa Famiglia Pollicino in Borgo Sant’Agata di Imperia, il giorno della Festa dell’Affido familiare, in concomitanza con la storica Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre giunta alla sua 9ª edizione.

SCHEDA TECNICA

Tempo massimo: 2,30 ore

Tracciato di 9 km e 300 metri di dislivello positivo (quota massima 531 m s.l.m.)

Lungo il percorso saranno presenti i volontari della Croce Rossa. Un’ambulanza della Croce Rossa. Sono previsti vari punti ristoro lungo il percorso con presenza dei nostri volontari. Per questa prima edizione il numero dei partecipanti è a numero chiuso di 100 iscritti.

DATI LOGISTICI

ore 17 presso la Casa Famiglia Pollicino

Partenza: alle 18 da Borgo Sant’Agata, Imperia.

Arrivo: Borgo Sant’Agata, Imperia.

ISCRIZIONI

On line al link: casapollicino.blogspot.com/p/trail-delle-ginestre.html entro il 29 maggio o presso il negozio CMP Store Imperia via Vincenzo Monti, 1/C a Imperia entro venerdì 31 maggio oppure presso banchetto iscrizioni il giorno della gara entro le 17.

L’iscrizione comprende:

• pettorale;

• pacco gara con gadget degli sponsor;

• classifica: Il Trail delle Ginestre sarà Timeless (senza tempo), nel senso che non verrà preso il tempo con il cronometro, né per i primi, né per gli ultimi. Verrà preso l’ordine di arrivo e con tale verrà fatto il podio

• assicurazione;

• n° 1 ristoro idrico lungo il percorso;

• assistenza medica lungo il percorso;

• ristoro finale;

• cena finale;

• servizio docce/spogliatoi;

• deposito borse