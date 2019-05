Imperia, al via ‘Il Maggio dei Libri': tante iniziative in programma alla biblioteca civica

Imperia. Giovedì 9 maggio, alle 17.30, presso la Sala Convegni della biblioteca civica, si terrà il primo appuntamento de “Il Maggio dei Libri”.

Ad aprire la rassegna sarà la dott.ssa Ilaria Martino, imperiese, che ha conseguito il primo premio al Bologna Children’s Bookfair 2019 per la miglior tesi di laurea italiana in letteratura per l’infanzia. Tema dell’incontro sarà “Il romanzo distopico alla Scuola Primaria: Utopia o realtà?”.

Nel corso de ‘Il Maggio dei Libri’, che quest’anno coincide con la ricorrenza del decennale dell’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Civica, verrà proposto un ampio ventaglio di iniziative culturali di approfondimento e divulgazione.

Gli appuntamenti successivi prevedono:

mercoledì 15 maggio, alle 10, Leggiamo con “Il Giovane Holden” – Maratona di lettura;

sabato 18 maggio, alle 10, Leggiamo con il Kamishibai e Favolando – Laboratori per bambini e famiglie;

mercoledì 22 maggio, alle 10 e alle 16, “Fiabe Liguri” con Pino Boero e Walter Fochesato;

lunedì 27 maggio, alle 15, Giornata di studio in ricordo di Giorgio Bertone con Vittorio Coletti, Franco Contorbia e Veronica Pesce;

da martedì 28 maggio a sabato 1° giugno, Il nostro Infinito, letture e mostra su “L’Infinito” di Giacomo Leopardi.