Imperia. Presentata la costituzione la neonata associazione “Imperia al Centro”, che era nata come lista un anno fa a sostegno della candidatura a sindaco di Guido Abbo.

Presidente dell’Associazione è stato nominato lo stesso Abbo, vice presidente Deborah Bellotti, tesoriere Sandro Bazzano. Fanno parte del Consiglio direttivo anche Walter Cadeddu, Enrica Fresia, Lorenzo Macaluso, Giorgio Montanari ed Edoardo Verda.

«La lista – dice Abbo – aveva raccolto più di 2.000 preferenze e comunque, al di la del risultato, una energia intorno in quanto vero movimento civico, composto semplicemente da persone “normali” di buona volontà che si mettono a disposizione per il bene comune. Comprende non soltanto ex candidati ma semplici cittadini che si ritrovano in quel progetto e in quel modello, , con un’attenzione particolare all’etica, alla legalità e alla trasparenza».

«Imperia al Centro proseguono i promotori – non si pone necessariamente l’obiettivo di partecipare a future consultazioni amministrative né ad alleanze con altre formazioni. Non sono argomenti all’ordine del giorno oggi, ci interessano i temi sostanziali e non la politica. Abbiamo formato gruppi di lavoro, aperti a tutti i cittadini anche non associati, per esaminare tematiche di interesse comune. Ad esempio prima di portare in Consiglio comunale la discussione sul Parasio sono state fatte riunioni con cittadini e associazioni, per avere una visione più ampia possibile del problema. In Consiglio Comunale IAC è all’opposizione e non si fa problemi a criticare l’amministrazione quando va in direzioni non condivisibili, come ad esempio con l’inutile e costoso acquisto, per mero capriccio, dell’immobile ex APT, o con il brutto teatrino messo in piedi dalla maggioranza sulla mozione “Plastic free” del Consigliere Verda. Ma la critica non è l’obiettivo principale. IAC ha soprattutto un programma molto ricco e dettagliato, con alcune peculiarità su temi importanti, e cercherà di proporlo all’amministrazione e alla città.

In generale IAC ha una spiccata sensibilità sull’ambiente e un’idea di città incentrata sulla valorizzazione del territorio e sulla mobilità sostenibile, pedonalizzazioni e ciclabili, . Diamo alcune idee “in pillole” di punti del programma che vorremmo portare all’attenzione generale:

#pebaferriere: proponiamo all’Amministrazione di dedicare alle Ferriere il prossimo stralcio del progetto PEBA; una volta completato il percorso Oneglia – Porto Maurizio riteniamo che le Ferriere siano un punto critico per l’accessibilità pedonale e con carrozzelle, con marciapiedi spesso quasi inaccessibili;

#onegliapedonale: vogliamo iniziare a parlare delle pedonalizzazione del centro di Oneglia: Via Amendola e Via Bonfante; sappiamo che non è una cosa che si possa improvvisare, ma è necessario metterla in agenda e definirlo come obiettivo, se vogliamo che la nostra città assuma una nuova spinta turistica e di migliore vivibilità;

#oltrelaciclabile. La ciclabile non dovrà essere solo un nastro che attraversa la città: bisogna progettare una RETE CICLABILE URBANA di cui la ciclabile sarà la dorsale, per collegarsi alle destinazioni sul mare e alle valli interne. Bisognerà poi collegarla con percorsi ciclopedonali ai comuni dell’ENTROTERRA vicini, per fare promozione turistica del territorio e sfruttare il nostro clima incentivando il turismo ciclistico e outdoor.