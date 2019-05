Imperia, aggressioni sugli autobus la Riviera Trasporti: «Episodi intollerabili»

Imperia. «Non possiamo più tollerare che il nostro personale in servizio, nel normale espletamento del proprio lavoro, subisca aggressioni verbali e fisiche da parte di soggetti non in regola con i biglietti».

Non si è fatta attendere, come preannunciato stamattina, la presa di posizione della Riviera Trasporti dopo l’episodio di violenza perpetrato ai del personale viaggiante nei pressi della fermata del Conad da parte di uno straniero senza biglietto.

«Come amministratori -prosegue la nota – abbiamo la responsabilità di tutelare il nostri dipendenti, soprattutto quando questi compiono operazioni di contrasto all’ evasione tariffaria, operazioni che vengono svolte anche per rispetto di quanti pagano regolarmente le corse. Nell’ultimo anno abbiamo intensificato i controlli per arginare l’emorragia della riduzione dei ricavi da tariffa, ma non possiamo condurre questa campagna a scapito della sicurezza dei nostri operatori. Per questo chiediamo con forza a tutte le istituzioni di porre particolare attenzione a questa emergenza, perché il tema della sicurezza sul lavoro, giustamente molto celebrato da istituzioni e forze politiche nella recente ricorrenza del primo Maggio, non si risolva in un mero esercizio di retorica».