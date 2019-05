Imperia, accusato di violenza sessuale su pazienti. In Appello ridotta condanna a Nicoletti

Genova. La Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Genova ha condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata il ginecologo Luca Nicoletti: il medico, all’epoca dei fatti in servizio presso l’ospedale di Imperia, accusato da alcune pazienti di averle violentate durante visite ginecologiche.

Ridotta in secondo grado, dunque, la pena di Nicoletti, che il 18 gennaio 2018 era stato condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione dal tribunale collegiale di Imperia, oltre al versamento di una provvidionale da sessantamila euro per ciascuna delle cinque parti civili costituite in giudizio.

Le indagini erano partite a seguito della denuncia di due pazienti, poi salite a sette.