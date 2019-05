Ventimiglia. Una barca a vela con a bordo 4 turisti piemontesi ha preso fuoco al largo della città di confine. Le fiamme sono scaturite dal motore a causa di un guasto. Il fuoco si è presto esteso su tutto il natante, danneggiando seriamente anche il tender: la piccola scialuppa di salvataggio che avrebbe dovuto consentire ai naufraghi di raggiungere la riva. Per salvarsi, i quattro non hanno avuto altra scelta che gettarsi in mare.

Gli occupanti del natante, uno dei quali non sapeva nuotare, sono stati recuperati da un peschereccio e portati nei pressi del “Marco Polo” di Ventimiglia, dove c’è un ‘corridoio’ che permette alle imbarcazioni di raggiungere la riva. Qui un equipaggio della Croce Verde Intemelia li ha soccorsi e portati presso al “Saint Charles” di Bordighera.

di 16 Galleria fotografica Barca in fiamme









Un momento dei soccorsi



Sul posto sono accorsi per primi i Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che sono saliti a bordo di due gommoni messi a disposizione da altrettanti privati, nei pressi del costruendo porto, per raggiungere l’imbarcazione in fiamme e verificare che a bordo, o in mare, non ci fosse più nessuno.

La barca in fiamme vista dal mare



Del caso si sta occupando la guardia costiera.