Il tour estivo di Wwf “Spiagge #plasticfree” fa tappa in provincia di Imperia

Bordighera. Il tour estivo del Wwf “Spiagge #Plasticfree”, la maratona di eventi che libereranno spiagge, calette e quest’anno anche i fondali, dai rifiuti di plastica e microplastica, a giugno fa tappa in provincia di Imperia.

E’, infatti, prevista una giornata di pulizia della spiaggia il 5 giugno a Bordighera. Si può già inviare la propria adesione all’evento compilando il modulo sul sito ufficiale del tour. Per aiutare a creare la propria Community Plastic Free il Wwf ha preparato anche un vademecum scaricabile sempre dal sito web. Si potrà inoltre firmare la petizione, presente sulla pagina del tour, per un accordo globale che liberi entro il 2030 la natura dalla plastica e condividerla sui social.

Il tour spiagge #plasticfree inaugura la campagna GenerAzioneMare 2019, nata due anni fa per difendere il Capitale Blu, un bene che vale globalmente 24.000 miliardi di dollari che l’economia del mare restituisce attraverso la pesca, l’acquacoltura, il turismo, l’istruzione, il commercio ma anche in servizi fondamentali come il “sequestro di carbonio” dall’atmosfera.

La campagna si articolerà per tutta l’estate con eventi e iniziative ogni settimana diversi e tutti dedicati ai vari aspetti della tutela del mare. Verranno coinvolti volontari, istituzioni, celebrities, enti, comunità locali, pescatori, aziende, una GenerAzioneMare sempre più numerosa che si attiverà intorno ai temi della pesca sostenibile e del consumo responsabile di specie ittiche, delle aree marine protette del Mediterraneo, in particolare il Santuario Pelagos, della difesa di specie marine colpite dall’inquinamento della plastica o dal bycatch come tartarughe marine, cetacei, squali.

Quest’anno il filo rosso che legherà gran parte degli eventi sarà comunque la lotta all’inquinamento da plastica in natura, un impegno che il Wwf si è posto al livello globale, data l’urgenza e la dimensione mondiale del fenomeno. La plastica rappresenta il 95 per cento dei rifiuti del mare e ha dei primati incredibili di ‘resistenza’ nell’ambiente marino: un bicchiere resta in mare fino a 20 anni, una busta fino a 50 mentre un filo da pesca può durare fino a 600 anni. Sono 134 le specie mediterranee che ingeriscono plastica tra cui cetacei, tartarughe, uccelli.