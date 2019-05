Il Torneo cittadino di tennis a squadre va in scena sui campi del Tennis Club Ventimiglia

Ventimiglia. E’ in programma per sabato 1° giugno sui campi del Tennis Club Ventimiglia la conclusione del Torneo cittadino a squadre sponsorizzate (43° edizione).

Iniziata il 6 maggio con la partecipazione di 4 squadre, vincitori e vinti saranno premiati nel corso della tradizionale serata conviviale al circolo.

Il torneo maschile Fit ( lim.3.1) prenderà il via a Ventimiglia il 7 giugno mentre il Master finale della Scuola Tennis diretta dal M° Massimo Botrini è in programma per il pomeriggio di sabato 15 giugno. Per contatti con la segreteria sportiva tel. (0184)355224 (e.r.)