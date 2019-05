Genova. Ieri è stata una data importantissima per il campione MMA e testimonial Sanremese calcio e rugby, Bruno Danovaro. Proprio a 800 metri da dove è nato e vissuta la sua famiglia,si è esibito in una dimostrazione organizzata dalla Shindokai kan dal suo responsabile nazionale Massimo Pedemonte, che segna il suo ritorno al combattimento libero a mani nude, la sua specialità.

Danovaro, dall’ottobre 2015, ha subito gravi infortuni: strappo bicipite sinistro montando un toro in un Rodeo ufficiale, il semi distacco della retina e 9 giorni in ospedale per altri problemi. Per non fermarsi ha continuato a combattere in ogni forma di lotta, ma, oggi nella sua città natale, ecco il suo grande ritorno, annunciato e acclamato da un pubblico enorme con applausi infiniti. Danovaro ha già firmato per il suo ritorno un contratto di esclusiva con la CNN, come avvenne anni fa per un altra competizione.

Due domeniche fa, inoltre, Danovaro è stato ospite di un torneo di calcio femminile, nel varesotto, a Golasecca. Il campione in passato è stato vice presidente della squadra femminile Fiammamonza, e ha quindi accolto con piacere l’invito della squadra femminile di calcio pro Campomorone lady, seguendo tutte le partite con attenzione, dialogando con il presidente della squadra stessa.