Il Tennis Club Ventimiglia ospita la 43a edizione del Torneo cittadino a squadre “sponsorizzate”

Ventimiglia. Sta per prendere il via sui campi del Tennis Club Ventimiglia , la 43a edizione del Torneo cittadino a squadre “sponsorizzate”.

Nella foto d’archivio in bianco e nero si vede con tanto di coppa i vincitori della edizione n° 6 datata 1980, portacolori della squadra “Bax spedizioni”, da sinistra in piedi Minchella, Zei, Angelozzi, Pillon, Ballestra, Montera (rappr.sponsor), Troise, mentre in ginocchio Capurro, Scasso, Asole, Raneri.

Per intanto è viva l’attesa per la “sfida” tra gli under 14 a squadre maschili del TC Ventimiglia (Mercurio, Quattronini, Cicerone e C.) guidati dal M° Massimo Botrini con i coetanei del TC Imperia di sabato 4 maggio con inizio alle 14 sui campi di zona Peglia.

La commissione tecnica del circolo di frontiera ha diramato il calendario dei prossimi tornei FIT a partire dal 7 giugno con la disputa di un torneo maschile lim 3.1 e successive gare del circuito TPRA ( acronimo di Tennis Program Ranking Amateur).

Il 22 e 23 giugno si terrà il Torneo “Angelo Maccario” lim. 4.4; il 29-30 giugno il Torneo “Fausto Persieri” lim 4.4; il 6-7 luglio il Torneo “Maurizio Pillon” lim 4.2. Martedì 9 luglio avrà inizio la 17a edizione del Torneo “Open Matteo Cane”, singolare maschile lim 2.1, e venerdì 12 luglio inizio della gara femminile “open” lim.2-1.

Nel week-end 27-28 luglio si terrà il Torneo TPRA “Pino Ala” lim 4.4; il 23 agosto avrà inizio il Torneo di singolare maschile di S.Secondo lim.4.1; nel mese di ottobre avranno inizio i Campionati Sociali “Franco Morandi” delle varie categorie. Per contatti e adesioni tel. (0184)355224. (Eduardo Raneri).