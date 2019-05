Il singolo ‘’In assenza di gravità’’ della sanremese Nesibe Caprile sbarca su Youtube

Sanremo. “Scendi e sali, cadi e voli, vecchie storie, nuovi amori”. Queste parole appena elencate costituiscono il ritornello di In assenza di gravità’, canzone uscita il 20 maggio scorso su Youtube e che ha già un migliaio di visualizzazioni. L’autrice ha 24 anni è di Sanremo e da sempre la sua passione è quella per la musica, stiamo parlando di Nesibe Caprile.

«La canzone è stata scritta da Miki Porru che è l’autore dei testi di Red Canzian dei Pooh’’ Ci racconta la ragazza e continua – ‘’La prima volta che ho sentito la canzone ero chiusa in una stanza e veniva cantata da un’altra persona, mi ha colpito sin da subito e l’ho scelta per farmi accompagnare come inedito alle audizioni di Area Sanremo 2019».

«Il testo può essere interpretato in modo diverso a seconda di chi lo ascolta, io lo sento molto mio perché è come se stessi parlando a me stessa».

La canzone è un inno alla vita, la quale è si un “scendi” costituito da vecchie storie e sogni infranti ma è anche un “sali” poiché c’è sempre spazio per nuovi amori, sogni e passioni da coltivare. «Non sai mai quello che ti può succedere bisogna vivere e accettare gli alti e i bassi della vita e continuare a lottare».

Il video della canzone è stato fatto dai produttori che hanno seguito alcuni video di Ultimo.

«Ultimamente ho partecipato ai provini di X-Factor ed entro il 30 giugno mi faranno sapere come è andato il provino. A discapito di come andrà il provino sono contenta del risultato perché sono riuscita a tramettere emozioni positive ai giudici, incrociamo le dita».