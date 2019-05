Ventimiglia. Ieri il sindaco Enrico Ioculano ha ricevuto in Comune gli atleti del Karate Contact Ventimiglia, allenati dal maestro Claudio Corrias, che hanno partecipato il 13 e 14 aprile a Milano al World Championship Light Open.

Il primo cittadino ha consegnato alla 14enne Maylah Ceraolo, al 13enne Samuele Carpentieri e al 12enne Matteo Gangemi un riconoscimento per gli ottimi risultati conseguiti in tutte le specialità (free boxing light, k1, full contact e kick boxing). Maylah Ceraolo ha vinto quattro titoli, uno per ogni disciplina, Samuele Carpentieri ha conquistato un titolo nel free boxing, mentre Matteo Gangemi si è piazzato secondo in k1. Risultati a livello mondiale che hanno dimostrato ancora una volta la preparazione e la professionalità di questo team.