Il segretario nazionale PRC a Sanremo per sostenere il candidato sindaco Giorgio Tubere

Sanremo. La Sinistra continua, dai piccoli ai grandi centri, la propria campagna elettorale. La formazione, che unisce i partiti italiani che fanno riferimento alla Sinistra Europea, aderisce al GUE/NGL gruppo della sinistra rosso verde al Parlamento europeo in cui si trovano gli spagnoli di Unidos Podemos, il francese Melenchon, la Linke tedesca, la greca Syriza e tante altre formazioni ecologiste, comuniste, anti liberiste, socialiste. Un gruppo che da sempre si è battuto contro i trattati neoliberisti, a partire da quello di Maastricht, e contro l’austerità, per i diritti del lavoro, per la pace, l’ambiente.

Mercoledì 22 maggio il Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, sarà nel ponente ligure per sostenere la lista. Alle 17 sarà a Sanremo presso la Federazione Operaia Sanremese anche per appoggiare la lista Città bene comune che, nella città dei fiori, candida a sindaco il medico Giorgio Tubere. Una lista progressista che unisce Sinistra Italia, Rifondazione Comunista e la lista civica Sanremo Insieme.