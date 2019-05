Genova. Si è svolta stamane la manifestazione “Festa dello sport” con il coordinatore della federazione motociclistica italiana nel settore della velocità Roberto Sassone ed i tecnici sportivi velocità Gianluca Nannelli e Livio Bellone , quest’ultimo di Sanremo, militare dell’Arma in forza alla Compagnia Carabinieri matuziana.

Gli istruttori hanno fatto provare per la prima volta le minimoto ai ragazzi, il tutto per far conoscere il mezzo a due ruote e instradare i giovanissimi ad una consapevolezza di divertimento fatto in sicurezza.

La manifestazione si è svolta nel porto antico di Genova trasformato per l’occasione in un gran parco olimpico. «La festa dello sport di Genova è stata una giornata piena di attività sportive di tutti i generi – fanno sapere gli organizzatori – con il pensiero di condividere con altre persone una sana competizione con il sorriso per ogni risultato ottenuto».