Il pensiero del candidato Condò sulla salvaguardia ambientale a Sanremo

Sanremo. «Parlando di salvaguardia ambientale, una delle nostre proposte, è quella che riguarda una validissima iniziativa facente parte di un progetto denominato “Arcipelago Pulito”, già attivato dalla Regione Toscana coadiuvata da Legambiente ed Unicoop» – scrive Alessandro Condò candidato sindaco di “Sanremo Libera” alle elezioni amministrative del 26 maggio.

«Nello specifico, si tratta di una sperimentazione a tempo determinato, che vedrebbe protagonisti i pescherecci sanremesi, impegnati in una speciale pulizia delle acque antistanti la costa sanremese.

Questo permetterebbe di togliere davvero tanta spazzatura dal nostro splendido mare. Di fatto i pescherecci lavorerebbero regolarmente come ogni giorno, rimanendo inalterati orari e consuetudini, con la sola differenza che nel momento in cui dalle reti dovessero emergere rifiuti di vario genere, gli stessi pescatori, avranno il compito di depositari in appositi contenitori posti sull’imbarcazione dalla società che gestisce ne gestisce lo smaltimento (o all’ingresso del porto), e che in base al peso dei rifiuti recuperati, possa predisporre uno sgravio sull’imposta per lo smaltimento degli stessi in carico alla società o ditta armatrice.

Conclude – L’obiettivo di questo progetto, oltre naturalmente a quello rendere il mare più pulito, mira ad incentivare i pescatori a non ributtare in mare le plastiche pescate».