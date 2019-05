Imperia. Dopo la bella vittoria del 3 marzo scorso a Pancalieri (To) di Piergianni Sciandra, i suoi numerosi piazzamenti ed i risultati più che soddisfacenti di tutto il gruppo. Successo strepitoso dello scalatore Denis Moraldo che ha conquistato, domenica 12 maggio ad Ortovero, una prestigiosa vittoria assoluta nella cicloscalata organizzata dalla Asd Circolo Sportivo Ortovero e denominata 13° Memorial Andrea Reviglio sul percorso da Ortovero a Vendone.

Arrivo in solitaria, come si evince dalla foto, del nostro portacolori che da anni ormai ha evidenziato le sue doti di scalatore regalandoci altre vittorie in questo tipo di manifestazioni. Da evidenziare il 3° posto assoluto di Silvio Parodi e gli ottimi piazzamenti degli altri concorrenti della squadra Jacopo De Michelis, Marco Catter, Gianni Della Volta, Gianni Moraschini.