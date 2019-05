Il Pd Bordighera sul consorzio inRiviera: «La giunta faccia chiarezza e riferisca al consiglio comunale»

Bordighera. «Le dichiarazioni uscite negli ultimi giorni sui quotidiani locali riguardo il consorzio inRiviera ci preoccupano. La posizione della giunta comunale è ondivaga e contraddittoria, col vicesindaco che invia una lettera in cui si paventa una possibile fuoriuscita della città dal consorzio e col sindaco che riduce tutto a una “provocazione”.» – dichiara il Pd Bordighera.

«inRiviera rappresenta un’opportunità per i comuni che ne fanno parte, che troppo spesso hanno agito slegati nella programmazione di eventi e manifestazioni; allo stesso modo, Bordighera in questo consorzio è la città con la tradizione turistica più avviata. Per questo, chiediamo che la giunta faccia chiarezza al suo interno e successivamente riferisca al consiglio comunale e alla cittadinanza le sue intenzioni».