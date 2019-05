Il maltempo del fine settimana condiziona le partite del Sanremo Baseball

Sanremo. Sabato mattina (18/5) è stata rinviata per impraticabilità del campo la partita che gli under 15 del Sanremo Baseball avrebbero dovuto disputare a Torino contro i Grizzlies.

Meglio è andata per gli under 12 di coach Tarassi che sono invece riusciti a disputare la loro partita sul campo di Finale Ligure contro i Tigers. «E’ stata la partita più bella che abbiamo disputato fino ad oggi – dice Tarassi – perché i punti sono stati realizzati – da entrambe le squadre – su valide messe a segno dai giocatori e non su errori o per raggiunti limiti imposti dalla Federazione».

7 a 4 è stato il risultato finale, ottenuto in 5 innings. Lanciatore partente Tommy Tarassi rilevato da Samuele Modena, rispettivamente ricevuti da Naty Torre e Giacomo Lombardi. In partita sin dall’inizio Tobia Pallanca e, dal terzo inning, Alessandro Di Pietrantonio nel ruolo di interbase a rilevare Lombardi. Molto buona la prestazione di Filippo Marini, autore – tra l’altro – di una bella battuta tesa purtroppo intercettata al volo. Sopra le righe invece sono stati gli interventi di Edoardo Verdini che, con due valide da due basi ha permesso ai compagni la realizzazione dei quattro punti del distacco. Buona anche la prestazione di Letizia Gregorio e Giacomo “Jack” Siri in quella che si sta confermando una squadra bene amalgamata.

Domenica mattina è arrivato anche il rinvio della partita che la serie C avrebbe dovuto giocare a Cairo Montenotte contro i Brothers di Genova; anche in questo caso il maltempo l’ha fatta da padrone allagando il campo dei valbormidesi. Il prossimo incontro sarà quello con i Jacks di Torino, sul campo di Pian di Poma, sabato 25 maggio alle 20:30.