Il M5S Sanremo sugli attacchi di Biancheri a Tommasini: «Sindaco racconti tutto quello che sa»

Il M5S Sanremo è rimasto allibito nel leggere il post del 17 aprile scritto dal sindaco Alberto Biancheri, sulla sua pagina istituzionale, che rivolgendosi al candidato sindaco Sergio Tommasini affermava quanto segue:

«E dopo sei mesi di continua campagna denigratoria nei miei confronti, da parte tua e delle persone della tua coalizione, non avrò neanche più remore a raccontare ai sanremesi quali sono i veri obiettivi del gruppo di potere che con tanta foga rappresenti».

Al riguardo i pentastellati affermano: «Esigiamo dal primo cittadino che chiarisca alla cittadinanza cosa intendesse con quella frase a nostra parere gravissima! Il sindaco, per il ruolo istituzionale che ricopre, è tenuto a rendere pubblico tutto quello di cui è a conoscenza. Signor sindaco Biancheri racconti ai sanremesi, come ha scritto nel suo post, senza remore, tutto quello che sa, prima che finisca la campagna elettorale. L’abbiamo già chiesto più volte pubblicamente ma non abbiamo ricevuto da lei nessuna risposta, silenzio assoluto. Chiarisca al più presto, lo deve alla cittadinanza che ha il diritto di sapere e comprendere la verità su quelle sue affermazioni gravissime».