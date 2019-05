Sanremo, “il letargo invernale è finito”: grande opening party del K-Beach Club

Sanremo. “Il letargo invernale è finito”. Il grande opening party del K-Beach Club è in arrivo dalla mezza notte di questa sera.

Come ogni stagione si rinnova l’appuntamento molto atteso del locale estivo più rinomato della provincia. Il locale ha l’intento di accontentare una vasta clientela che oggi ha gusti musicali sempre differenti con generi che spazieranno dalla dance, all’hip-hop e R&B, per poi passare alle hit delle radio commerciali e con le news dell’universo reggaeton, oggi al top.

La struttura vedrà tre realtà all’interno, a partire dalla novità di un pavimentato ‘dancefloor’ realizzato in legno, per arrivare ad un super-privè destinato ad una clientela adulta e selezionata e ad un privè destinato ad una clientela top seller per garantire il massimo servizio ai clienti nel locale.

La selezione musicale sarà curata dal conosciutissimo dj resident Stefano Pain e dal dj Simone Oriana. La selezione alla porta e le prenotazione dei tavoli saranno curate dai due organizzatori Gianluca Valenzise e Selene Capelli.

Le novità sono moltissime e non resta che scoprirle di persona per poter vivere al meglio il divertimento che il ‘K-Beach Club’ offrirà quest’estate 2019. Lo staff vi aspetta.