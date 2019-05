Ospedaletti, giovedì prossimo il primo consiglio dell’amministrazione Cimiotti

Ospedaletti. Si terrà il prossimo giovedì 6 giugno alle ore 21 il primo consiglio comunale dell’amministrazione Cimiotti. Ieri, intanto, il sindaco ha provveduto a varare la giunta e a distribuire le deleghe ai consiglieri comunali.

Nella prima seduta post Blancardi, convocata dal nuovo primo cittadino, si procederà alla convalida degli eletti, al giuramento del sindaco, alla comunicazione degli assessorati e delle relative deleghe e all’approvazione del programma elettorale.

Tutto il gruppo di Rilancio e Sviluppo che ha vinto le elezioni con un’ampissima maggioranza è già al lavoro. Ogni sera sia gli eletti che i sostenitori si incontrano in Municipio per impostare i prossimi passi. A breve ci sono alcune scadenze urgenti. Il calendario delle manifestazioni estive, ma anche l’avviamento di alcuni lavori pubblici che la precedente maggioranza di Ospedaletti per Tutti aveva varato. Molte risorse – circa un milione di euro – sono disponibili per le scuole e bisogna capire come spenderle.

Il sindaco nei primi giorni di operatività ha voluto anche prendere visione delle pratiche più complicate da risolvere: porto di Baia Verde, parcheggi interrati di Area24 e Villa Sultana.