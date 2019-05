Il cordoglio Potere al Popolo Imperia per la scomparsa di Pasquale Indulgenza

Imperia. Potere al Popolo provincia di Imperia esprime il proprio cordoglio e si associa al lutto dei familiari per l’improvvisa scomparsa del compagno Pasquale Indulgenza, già segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista nonchè consigliere comunale nel capoluogo dal 2004 al 2012.

«Non ci sono parole per esprimere il dolore che ogni compagno e compagna che lo ha conosciuto sta vivendo in questo momento, pertanto ci stringiamo attorno a Carla e ai familiari ricordando per sempre le sue battaglie, le sue analisi acute e l’intelligenza politica che ha saputo dimostrare nella vita, una vita dedicata alla militanza politica.

Un abbraccio Compagno».