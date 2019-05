Il cordoglio di Sinistra Italiana per l’improvvisa scomparsa di Pasquale Indulgenza

Imperia. «La scomparsa improvvisa di Pasquale Indulgenza è molto dolorosa per tutti noi di Sinistra Italiana. Siamo stati accanto a lui nella battaglia di opposizione in Consiglio Comunale e in tanti percorsi accidentati della sinistra imperiese. Altre volte abbiamo avuto diverse visioni e perseguito differenti progetti politici. Il rispetto e la stima però non sono mai mancate. Per il suo impegno, per la sua cultura, per la sua onestà, per la sua passione politica. Pasquale non era solo una delle menti della sinistra imperiese, era anche un uomo sensibile, di grande curiosità intellettuale verso il mondo. Ci mancherà Pasquale. Alla sinistra e a tutta la comunità cittadina».