Il cordoglio della Lega Sanremo per la scomparsa Aldo Gismondi

La Lega Sanremo si unisce al cordoglio della famiglia di Aldo Gismondi, storico commerciante di Sanremo scomparso questo martedì all’età di 91 anni.

In questo frangente, la Lega coglie l’occasione per rinnovare le sue più sentite condoglianze ai familiari e per manifestare loro la propria vicinanza.

Il signor Gismondi era molto conosciuto e da sempre amato e rispettato in città. Viene ricordato come uno dei pilastri del commercio e della vita sanremese.