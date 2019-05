Il Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Riviera Ligure partecipa alla prima edizione di “Food & Green Village”

Imperia. Il panorama delle manifestazioni di qualità dedicate all’eccellenza ecosostenibile ligure si arricchisce di una importante novità. Albaro, già luogo prediletto dalla nobiltà genovese, nei secoli passati, per la costruzione di ville e giardini, ospiterà la prima edizione dei “Food & Green Village”, il grande evento dedicato ai temi della sostenibilità, organizzato dall’ Agenzia di promozione turistica “In Liguria”, in collaborazione con Regione Liguria e la Camera di Commercio di Genova e con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Dalle 10 di venerdì 24 maggio alle 22 di domenica 26 maggio, nell’elegante quartiere sportivo di Albaro, prenderà vita il villaggio esperienziale e culturale sul tema del cibo, dei prodotti sostenibili e delle ricadute economiche e sociali che il settore ha sulla vita di tutti. In una kermesse in cui emergeranno le eccellenze locali, si succederanno momenti di autentico spettacolo. Ad esempio la sfida tra 16 chef professionisti emergenti liguri, che utilizzeranno le eccellenze gastronomiche regionali per una sfida giudicata al fine da un gruppo tecnico capitanato dal vulcanico chef stellato Davide Oldani.

Ovviamente il Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure sarà presente con uno suo stand. Nei giorni 24 maggio alle 16 e 25 maggio alle 11.30 il Consorzio di Tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure proporrà, nell’area conferenze, una degustazione guidata per avviare alla conoscenza dell’eccellenza olearia territoriale della Liguria, nelle sue tre sottomenzioni: Riviera dei Fiori, Riviera del Ponente Savonese, Riviera di Levante.

In più, il pubblico potrà acquistare l’olio extravergine d’oliva DOP Riviera Ligure presso i produttori presenti. E non finisce qui, perché, fra i vari interessanti incontri e dibattiti che si svolgeranno durante la tre giorni genovese, si affronterà il tema cruciale, per il mondo odierno, definito come “Food e Sostenibilità”. Fra gli autorevoli interventi, ci sarà anche quello del prof. Umberto Curti, consulente del Consorzio di Tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure. Appuntamento sabato 25 alle ore 17, sempre in area conferenze. E in quell’occasione il prof. Curti potrà introdurre il prossimo grande evento lanciato dal Consorzio che intende far conoscere il mondo dell’olivicoltura dall’interno.

Si tratta di “Oliveti Aperti”, un evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Qualivita che si terrà in Liguria nei giorni 15 e 16 giugno. Le 32 aziende del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure aderenti all’iniziativa apriranno le loro porte ai visitatori per fa vivere una esperienza unica fatta di degustazioni, itinerari, trekking, corsi di cucina, feste concerti e tanto altro ancora. Per saperne ancora di più: www.olivetiaperti.it

L’ingresso al Villaggio è gratuito, con orari di apertura dalle 10 alle 22 delle tre giornate. Tutte le informazioni e il programma completo delle tre giornate sono presenti sul sito https://www.foodgreenvillage.it/