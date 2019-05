Il comune di Dolcedo istituisce l’area naturalistica del Monte Faudo

Dolcedo. Nel giugno scorso, il Comune di Dolcedo ha istituito l’Area naturalistica del Monte Faudo nell’ambito del territorio comunale. L’obiettivo è quello di tutelare i valori ambientali dell’area montana e mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per la valorizzazione e la promozione ambientale ed eco-turistica del sito.

Grazie al contributo volontario di alcune attività turistiche e commerciali di Dolcedo sono stati raccolti i primi fondi con cui sono stati acquistati i cartelli posizionati lungo i sentieri per il divieto di transito con i mezzi a motore. Il Comune di Dolcedo ha poi stanziato ulteriori risorse con cui sì è ampliata la Rete Escursionistica della Liguria, inserendo nuovi tracciati, ad integrazione di quelli già esistenti, nella banca dati del sito della Regione Liguria e a breve verrà posizionata su quei sentieri la segnaletica specifica Rel. Durante il Consiglio Comunale del 30 aprile scorso sono state stanziate risorse per il potenziamento della segnaletica dei sentieri e per le prime attività di pulizia e manutenzione.

“Siamo solo all’inizio – dice Giovanni Danio, Sindaco di Dolcedo – ma sono molto soddisfatto del lavoro avviato in questi mesi, finalizzato alla tutela e alla promozione turistica dell’area del Faudo. In un’ottica più ampia stiamo lavorando anche con i Comuni limitrofi per la valorizzazione del territorio e la realizzazione di cartine dei sentieri. L’indirizzo politico che questa Amministrazione e l’intero Consiglio Comunale hanno voluto dare per il futuro di Dolcedo è molto chiaro: ‘turismo verde – tutela ambientale e promozione dei territorio e dei suoi prodotti’. Dolcedo ha una capacità ricettiva di 850 posti Ietto a pochi chilometri dal mare e la possibilità di offrire paesaggi rilassanti per passeggiate tra gli ulivi, nel bosco e sui pascoli oltre i 1.000 metri di quota dove la vista spazia dalle Alpi Liguri al mare. Per questo intendiamo proseguire nella realizzazione del progetto ‘Monte Faudo – Area Naturalistica’ mettendo in campo tutte le risorse possibili per valorizzare tutti i principali sentieri di montagna e le strade bianche interpoderali che attraversano gli uliveti da poter percorrere a piedi, in mountain bike o a cavallo e verranno sviluppate idee quali adotta un sentiero”.

“Vorrei ringraziare tutti i Consiglieri comunali che hanno lavorato a questo progetto – termina Danio - e sono riusciti a coinvolgere anche molti commercianti e operatori turistici di Dolcedo che per questo ringrazio. Desidero inoltre ringraziare il Gruppo Ecologico Val Prino per l’aiuto volontario prestato nella pulizia periodica della strada che porta al Faudo e l’Us Maurina unitamente al Marathon Club Imperia che hanno recentemente effettuato alcuni piccoli interventi di manutenzione ordinaria della strada in vista della 49° edizione della Corsa al Monte Faudo. Infine un ringraziamento alla Prefettura di Imperia per il coordinamento e alle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio per le attività di controllo. L’augurio dell’Amministrazione è che tutti gli sforzi messi in campo possano tradursi in una maggiore consapevolezza della tutela ambientale e che da ciò possano crearsi nuovi posti di lavoro legati al ‘turismo verde’ per i nostri giovani”.