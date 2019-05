Il candidato sindaco Gaetano Scullino incontra i residenti di San Secondo

Ventimiglia. Il candidato sindaco Scullino continua ad incontrare la popolazione. Ieri sera ha incontrato, su richiesta della lista civica “Scullino Sindaco“, una delegazione degli abitanti di San Secondo a cui ha illustrato brevemente il suo programma amministrativo che tutti i cittadini possono trovare sul sito www.scullinosindaco.it oppure richiederlo a uno degli 80 candidati consiglieri comunali che appoggiano la candidatura a sindaco di Scullino.

Come noto Scullino è sostenuto da 5 liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega per Salvini, Ventimiglia nel Cuore di Martinetto e lista civica Scullino sindaco.

Scullino, anche come ex sindaco di Ventimiglia, ha dimostrato di conoscere molto bene le criticità del quartiere di San Secondo, illustrando ai presenti come nella sua amministrazione abbia risolto con concretezza molti problemi della Città e delle frazioni. Si è quindi impegnato a dedicarsi a tempo pieno ad amministrare la città di Ventimiglia che ama e ad intervenire sempre con decisione per aiutare le frazioni, tra cui certamente il quartiere di San Secondo molto trascurato negli ultimi 5 anni.

I cittadini di San Secondo hanno a loro volta indicato le necessità di intervento su cui l’amministrazione dovrebbe dare seguito, tra cui cura del manto stradale, mettere in sicurezza i pedoni, evitare che la frazione subisca il traffico cittadino, la cura dell’ambiente, la cura dei sentieri, maggiore pulizia e molte altre richieste.