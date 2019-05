Il candidato Pezzini a ruota libera in diretta: «Nessun endorsement per Tommasini. Domani teatro alla rotonda della Foce»

Sanremo.«Domani siete tutti invitati alle 21.30 alla rotonda della Foce, per quella che non sarà una chiusura di campagna elettorale, bensì una rappresentazione teatrale».

A dirlo è il candidato sindaco Alberto Pezzini, della lista “ Futura Sanremo”, in una delle sue imperdibili dirette su Facebook. Nel video, l’aspirante primo cittadino, tra le altre cose, spiega anche che lui non è disposto a nessun endorsement per Sergio Tommasini, persona che comunque Pezzini ammette di stimare profondamente, ma di voler rimanere indipendente.