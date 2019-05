Il bordigotto Oliviero Troia partecipa alla Eschborn-Francoforte

Bordighera. Oliviero Troia oggi parteciperà alla Eschborn-Francoforte, unica prova World Tour tedesca. E’ infatti tra i corridori dell’Uae Team Emirates.

Il bordigotto dovrà affrontare 187.5 chilometri caratterizzati da un tratto in linea iniziale con qualche salita e poi da un circuito conclusivo nella città sul fiume Meno. L’ascesa principale rimane quella di Feldberg, 11 chilometri al 4.8% che il giovane ciclista incontrerà dopo circa un’ora di marcia. In seguito si immetterà in un toboga sulle colline dell’Assia, in cui dovrà scalare per ben quattro volte la salita di Mammolshainer (2,3 km all’8,2%) e due quella di Ruppertshain (1,3 km a 8, 6%) oltre al singolo passaggio su Billtalhöhe (2,6 km al 6,2%).

Dovrà poi superare praticamente tutti i 3222 metri di dislivello complessivo e inizierà quindi la marcia di rientro verso Francoforte. Rispetto alle scorse edizioni in cui le tante curve del finale avevano reso la volata piuttosto pericolosa, quest’anno l’ultima svolta sarà ai -500 metri, poi vi sarò un lungo rettilineo fino alla linea del traguardo posta di fronte al Teatro dell’Opera. Una nuova avventura attende perciò il giovane bordigotto.