Sanremo Lirica porta in scena al Casinò La Traviata di Giuseppe Verdi

Domenica 2 giugno Sanremo Lirica riempirà il Teatro dell’Opera del Casinò delle note e delle immagini di uno dei drammi più potenti della letteratura operistica, la Traviata di Giuseppe Verdi (ore 17).

A far rivivere agli spettatori la storia della donna perduta, redente e poi vittima dell’ipocrisia borghese dell’Ottocento, un cast d’eccezione: nel ruolo di Violetta, l’apprezzata interprete sanremese Fiorella Di Luca per l’occasione affiancata da Alejandro Escobar, tenore colombiano di consolidata carriera internazionale che vestirà i panni di Alfredo Germont. Giorgio sarà invece portato sul palco dal giovane baritono Luca Bruno.

Sul podio il fondatore dell’associazione, il maestro Cesare Depaulis, che spiega: «Con questa rappresentazione portiamo in scena la nostra prima produzione concertistica in forma completa. Lo avevamo promesso quando a novembre abbiamo presentato l’associazione con un concerto lirico al Casinò che registrò il tutto esaurito. Come avevo spiegato allora, “stiamo lavorando alla costruzione di un progetto molto articolato che ha l’ambizione di far rinascere la lirica a Sanremo in forma istituzionale e non occasionale”».

«A distanza di poco più di 6 mesi – sottolinea il direttore d’orchestra insieme al socio del’associazione, l’ingegnere Carlo Venditto – eccoci quindi pronti ad andare in scena. Questa produzione de La Traviata è una vera scommessa nel campo dell’imprenditoria culturale locale, il primo spettacolo di un calendario che vuole restituire a Sanremo la capacità di produrre spettacoli lirici autonomamente, perché essa riacquisti, in questo ambito, il prestigio che merita».

(Per assistere allo spettacolo chiama al +39 333 910 4429 o scrivi a sanremolirica@gmail.com. Biglietti da 22 a 42 euro, inclusa prevendita. Riduzioni per under 18 e soci associazioni cittadine)