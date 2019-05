Sanremo. Riuscito molto bene ieri pomeriggio al Bar Sole alla Foce, l’aperitivo di presentazione di Flavio Bispini, candidato alla carica di consigliere comunale con la lista Sanremo Libera per Alessandro Condò Sindaco.

Oggi altro appuntamento con la presentazione di Stefano Ioele che incontrerà amici e sostenitori presso lo Studio professionale di Alessandro Condò in via Pietro Agosti 123.

Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata.