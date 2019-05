I Giovani Democratici dell’Imperiese aderiscono alla pulizia delle spiagge

Imperia. Anche quest’anno i Giovani Democratici saranno presenti alla pulizia delle spiagge che si terrà sabato 18 maggio in molti comuni della nostra provincia.

«Il rispetto e la tutela delle nostre spiagge, e più in generale del nostro territorio, è sempre stato un punto importante della nostra azione politica; quest’anno auspichiamo che questa iniziativa possa essere un momento con una maggiore partecipazione rispetto agli altri anni, grazie alle recenti manifestazioni per il clima promosse da Greta Thunberg e il movimento “Fridays for Future”, che ha riportato al centro del dibattito la tutela dell’ambiente e del nostro pianeta», hanno dichiarato.