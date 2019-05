I Club Zonta della Liguria donano borsa di studio alla giovane violinista Irene Fiorito

Liguria. Momenti di grande emozione si sono vissuti domenica scorsa a Genova, Palazzo Reale, quando nell’ambito dell’inaugurazione di “Accelerando – Sinergie artistiche e culturali delle riviere liguri”, le presidenti liguri dello Zonta International hanno donato una borsa di studio ad un’allieva del grande Maestro Salvatore Accardo, Irene Fiorito.

Il progetto, nato dalla volontà di creare una manifestazione musicale e culturale di ampio respiro a carattere regionale, dando vita ad una sinergia senza precedenti in Liguria, è stato tenuto a battesimo a Genova dal Maestro Accardo che ha presenziato al primo evento del Festival il 5 maggio presso Palazzo Reale, presentando la violinista Irené Fiorito, sua allieva e componente della sua Giovine Orchestra.

In cartellone, per i cinque mesi della durata di “Accellerando” ci saranno recital, master class, convegni a cui interverranno nomi di primo piano della scena musicale e non solo. Tra gli altri infatti l’attrice Paola Pitagora,con uno spettacolo di letture leopardiane su musiche di Chopin, e la cantante Antonella Ruggiero, in un inedito recital voce e fisarmonica. Il Festival si svolge su un lungo arco di tempo – da maggio a settembre 2019 – e ingloberà le iniziative già consolidate dalle rispettive associazioni in un variegato programma di eventi e spettacoli, che avranno luogo in note e prestigiose location quali Villa Durazzo a Santa Margherita, Palazzo Reale e Palazzo Spinola a Genova, l’Oratorio di N.S. di Castello e l’Ateneo Universitario a Savona; e ancora la Casa della Musica al Porto Antico e il Museo Chiossone, oltre alla Biblioteca Universitaria e al Circolo Ufficiali.

All’evento erano presenti Ai club liguri Zonta Ventimiglia/Bordighera, Sanremo, Imperia, Albenga/Alassio, Finale Ligure, Savona, Val Bormida, Genova 1 e 2 e Portofino Golfo Paradiso hanno omaggiato la solista allieva del Maestro Salvatore Accardo.

Nella foto la consegna della borsa di studio Zonta International da parte delle presidenti liguri alla bravissima Irene Fiorito, affiancata dal suo grande Maestro Salvatore Accardo.