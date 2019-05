Imperia. Si è svolto a Lourdes dal 16 al 20 maggio, il 61^ Pellegrinaggio Militare Internazionale organizzato dall’Ordinariato Militare presieduto dall’Ordinario Militare per l’Italia monsignor Santo Marciano’.

I militari di tutto il mondo, si sono riuniti in preghiera dinanzi alla Madonna di Lourdes e hanno avuto modo di dialogare tra loro e di pregare insieme in un clima di pace e di serenità, lontani dai “teatri” nei quali talvolta sono chiamati ad operare e a confrontarsi.

L’Italia quest’anno era presente con numerosissimi militari appartenenti alle forze armate e ai corpi militari dello Stato, presente anche una delegazione di militari provenienti dalla Liguria e da una rappresentanza di carabinieri in servizio e in congedo della provincia di Imperia. La delegazione italiana ha scelto di essere musicalmente accompagnata per l’intero evento, dalle note suonate dalla banda musicale della Marina Militare.

In questi cinque giorni di preghiera, molto intensi ed impegnativi, ci sono stati momenti di assoluta commozione: le cerimonie di apertura e di conclusione del Pellegrinaggio, in cui le Bandiere di ogni Paese hanno sfilato, i momenti di confessione, le preghiere di gruppo ed individuali, la processione Eucaristica, la Benedizione dei malati, l’adorazione del SS. Sacramento, la Messa internazionale, le varie celebrazioni nazionali, la Via Crucis e il Festival delle musiche internazionali.

Erano presenti all’evento vertici di Governo e militari di ogni paese; per l’Italia ha partecipato al pellegrinaggio il ministro della difesa Elisabetta Trenta che al termine della SS. Messa presso la grotta di Lourdes ha incontrato altresì la delegazione Imperiese dell’Arma dei carabinieri, rappresentata per quanto concerne i militari in congedo dal vice presidente A.N.C. Giampiero Azzolini.