Sondaggi elettorali, Pezzini furioso: «Par condicio presa a schiaffi. Biancheri si confronti singolarmente»

Sanremo. «Con questo sondaggio del sindaco Biancheri siamo alla punta dell’Iceberg». Inizia così lo sfogo del candidato sindaco Alberto Pezzini di Futura Sanremo, furioso per il modus operandi con il quale il primo cittadino in carica starebbe portando avanti la campagna elettorale.

«Non riesco a capire, intanto, perché sia finito in questa voce “altri”, generica e offensiva dell’identità mia, di Condò e di Carpi. Spiega Pezzini: Il sondaggio del sindaco, realizzato in zona Cesasiri, è la punta di una condotta elettorale fortemente suggestiva da parte di Biancheri.

Da quando sono stati convocati i comizi elettorali, secondo la legge, le pubbliche amministrazioni dovrebbero cessare di fare propaganda elettorale. Se i confronti sono delle suonate di violino di Biancheri su quanto ha realizzato a titolo amministrativo, io e la par condicio cosa ci stiamo a fare? Quando inizierà a parlare di quello che vuole fare per il futuro?, incalza Pezzini.

Secondo me il sindaco, anziché licenziare certi sondaggi “deplorevoli”, dovrebbe accettare di confrontarsi singolarmente con gli altri candidati per far recuperare a tutti il gap accumulato in termini di correttezza del confronto».