Guasto elettrico al cimitero di Imperia Oneglia, la segnalazione di un lettore

Imperia. Un nostro lettore il signor Gino Boffa residente nel quartiere di Castelvecchio a Imperia scrive: «Volevo segnalare un fatto che sta accadendo da tempo al camposanto di Imperia Oneglia di via Pindemonte dove, purtroppo, c’è anche la tomba di mio papà.

Dall’inizio dell’anno tutta l’area denominata “A” è completamente priva di corrente elettrica di tutte le tombe e loculi che siano a causa di qualche guasto ancora irrisolto oggi che siano a maggio inoltrato. Per questo chiedo a chi di competenza di intervenire. È una vergogna che in ben 4 mesi non si è ancora riuscito a trovare il guasto e non avere neanche rispetto per i defunti. Ringrazio anticipatamente».