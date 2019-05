Monaco. Lewis Hamilton conquista la pole position e realizza un nuovo record alle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2019 di F1. E’ stato infatti il pilota più veloce della pista realizzando un tempo di 1.10.166.

Dopo le prove libere di giovedì, oggi pomeriggio i piloti si sono sfidati per conquistare la pole position più importante della stagione. Hamilton è giunto primo seguito da Valtteri Bottas, Max Verstappen e Sebastian Vettel. Successivamente sono giunti Gasly, Magnussen, Ricciardo, Kvyat, Sainz e Albon. Delude purtroppo la Ferrari visto che il monegasco Charles Leclerc si è qualificato 16esimo. Domani alle 15 i piloti ritorneranno in pista per l’atteso Grand Prix.

I risultati della qualifica del Gran Premio di Monaco:

1 L. Hamilton Mercedes 1’10″166

2 V. Bottas Mercedes 1’10″252

3 M. Verstappen Red Bull 1’10″641

4 S. Vettel Ferrari 1’10″947

5 P. Gasly Red Bull 1’11″041

6 K. Magnussen Haas 1’11″109

7 D. Ricciardo Renault 1’11″218

8 D. Kvyat Toro Rosso 1’11″271

9 C. Sainz McLaren 1’11″417

10 A. Albon Toro Rosso 1’11″653

11 N. Hulkenberg Renault 1’11″670

12 L. Norris McLaren 1’11″724

13 R. Grosjean Haas 1’12″027

14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’12″115

15 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’12″185

16 C. Leclerc Ferrari 1’12″149

17 S. Perez Racing Point 1’12″233

18 L. Stroll Racing Point 1’12″846

19 G. Russell Williams 1’13″477

20 R. Kubica Williams 1’13″751