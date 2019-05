Gli Urban Theory di Camporosso ospiti d’onore al 20° Galà delle Stelle nello Sport

Camporosso. Sarà una serata di festa, ma anche divertimento, spettacolo e impegno sociale il 20° Galà delle Stelle nello Sport, in programma venerdì 24 maggio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, che celebrerà ancora una volta le eccellenze dello sport ligure.

Parteciperanno importanti testimonial di livello internazionale. Tra gli ospiti d’onore ci saranno gli Urban Theory di Camporosso, crew finalista lo scorso marzo a Italia’s Got Talent grazie al voto di Federica Pellegrini. Un’altra occasione per i giovani ballerini di mostrare a tutti il loro talento.

Come per tradizione, a far sorridere i 1000 ospiti della Sala Grecale saranno le incursioni di Enzo Paci e Andrea Carlini, direttamente da Bruciabaracche e Colorado. E poi tante immagini spettacolari e le emozioni di chi riceverà l’Oscar dello sport ligure a suggello di una stagione da incorniciare. Tutti “in campo” per sostenere, come da tradizione, la Gigi Ghirotti Onlus.

Nel foyer della Sala Grecale i volontari dell’Associazione presieduta dal prof. Franco Henriquet raccoglieranno donazioni e al termine della cerimonia, per festeggiare il ventennale di Stelle nello Sport, ci sarà una dolce sorpresa firmata Panarello.