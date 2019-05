Gli impegni del settore giovanile dell’Imperia calcio

Imperia. Gli impegni del settore giovanile della ASD Imperia previsti per il weekend del 4/5 maggio.

Juniores 2° liv. U19

Celle Ligure – Imperia ore 16:30 sabato 4

campo “G.Olmo” Celle Ligure

Reduci dalla bella vittoria casalinga contro la Sanstevese i giovani draghetti, questo pomeriggio, affronteranno in trasferta il Celle Ligure nono in classifica con 39 punti.

Allievi U17

Imperia – Don Bosco Vallecrosia Int. ore 9:00 domenica 5

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Dopo aver osservato un turno di riposo i giovani nerazzurri si apprestano a disputare l’ultimo incontro di campionato contro il Vallecrosia, quarta in classifica con 24 punti. I nerazzurri, indipendentemente dal risultato, chiuderanno al secondo posto questo campionato dietro soltanto al Ventimiglia calcio.

Allievi U16

Imperia – San Filippo Neri ore 10:45 domenica 5

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Campionato quasi finito anche per la leva 2003. Domenica 5 affronterà il fanalino di coda del campionato, San Filippo Neri.

Giovanissimi U14

Imperia – Vado ore 16:30 sabato 4

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Penultimo turno di campionato per i giovanissimi 2005 guidati da Franco Decol, un’ottima stagione per i nerazzurri che possono, in questo finale di stagione, soltanto migliorare la propria posizione in classifica che attualmente li vede in ottava posizione davanti alla Sanremese e dietro a Ventimiglia e Ospedaletti a meno 3 lunghezze. Due incontri non facili contro il Vado questo pomeriggio e la prossima settimana il derby contro la Sanremese.