Gli appuntamenti dell’assessore regionale e candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia Gianni Berrino

Imperia. Ecco gli appuntamenti in agenda, previsti per martedì 14 maggio, dell’assessore regionale e candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

Alle 18 a Sanremo parteciperà all’incontro con il candidato sindaco Sergio Tommasini e i candidati al consiglio comunale Silvia Calcagno e Marco Damiano di Fratelli d’Italia presso bar “Bunny 2″ (in via Martiri della Libertà 344).

Alle 19.30, invece, prenderà parte a Vallecrosia all’incontro con amici e sostenitori presso il ristorante “Da Erio” (in via Roma 108).