Gli appuntamenti dell’assessore regionale e candidato alle elezioni europee Gianni Berrino nell’Imperiese

Imperia. Ecco gli appuntamenti dell’assessore regionale e candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia Gianni Berrino previsti nelle giornate di domani e dopodomani.

Sabato 11 maggio

– alle 10 a Taggia al convegno “2019 Anno del turismo lento: l’enogastronomia volano del turismo sostenibile” nell’ambito di “Meditaggiasca & Expo Valle Argentina – Armea” (Villa Boselli, Via Boselli 2).

– alle 11.30 a Savona al gazebo di Fratelli d’Italia con l’onorevole e candidato alle elezioni europee Carlo Fidanza (Piazza Sisto IV).

– alle 18.30 a Imperia all’aperitivo con amici e sostenitori presso “Acqua e Farina” (Via Magenta 10).

Domenica 12 maggio

– alle 12.30 a San Bartolomeo al Mare al brunch con amici e sostenitori presso “PizzEmporio La Partenopea” (Via Martiri della Libertà 33).

– alle 14 a Sanremo alla festa della comunità rumena per le celebrazioni dei Santi Cirillo e Metodio (Parco delle Carmelitane)

– alle 17.30 a Sanremo all’aperitivo con amici e sostenitori, insieme alla candidata al consiglio comunale per Fratelli d’Italia Alessandra Scaglione, presso bar “Tiki Taka” (Corso Cavallotti 228).

– alle 18.30 a Sanremo all’incontro con amici e sostenitori insieme ai candidati al consiglio comunale per Fratelli d’Italia Grazia Langhitano e Graziano Pedante (Frazione San Giovanni).