Pieve di Teco. Nel corso dell’anno scolastico diverse sono state le iniziative per mettere gli studenti in condizioni di approcciarsi allo studio delle lingue in modo interattivo e coinvolgente.

La docente di lingua francese Venturi Daniela, dell’Istituto Comprensivo Pieve di Teco – Pontedassio ha organizzato, per tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado dei due plessi, uno spettacolo svoltosi interamente in lingua originale della durata di due ore; la rappresentazione teatrale è stata realizzata da un gruppo di tre insegnanti-attori madrelingua, facenti parte dell’associazione “Lingue Senza Frontiere”. Oltre allo spettacolo i collaboratori hanno attuato degli atelier didattici condotti in modalità interattiva, durante i quali gli alunni sono stati chiamati a interagire rendendosi partecipi e coinvolti in maniera attiva, recitando una parte, rispondendo a domande o cantando con gli attori alcune canzoni in lingua. La storia messa in scena è stata quella di Barbablù, rivisitata in chiave ludica e moderna.

Per quanto concerne la Lingua Inglese le insegnanti dei due plessi hanno proposto lo spettacolo “Pop Music and culture Top 40”: i ragazzi hanno ascoltato e cantato canzoni in lingua, accompagnati dagli educatori. Le attività sono state promosse dall’associazione “Educo TEATRINO – THEATRE IN EDUCATION”, volto a stimolare gli studenti ad arricchire il loro vocabolario e ampliare il loro orizzonte culturale.